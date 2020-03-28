Ростов опустел в первый день нерабочей недели: фото



Забитые автобусы, очереди на остановках, толкучка в переходах…всё это осталось на той, прошлой неделе…



С 30 марта в России объявлена нерабочая неделя. Как и следовало ожидать, утром в понедельник город заметно опустел. Нельзя сказать, что Ростов вымер. Люди по-прежнему передвигаются по улицам. Большинство из них в медицинских масках.







Общая картина напоминает 1 января, когда по улицам передвигаются малочисленные пешеходы, как правило, те, у кого этот день рабочий, либо те, кто возвращается домой из гостей после празднования новогодней ночи.







Закрытые двери многих магазинов и кафе делают окружающую обстановку несколько апокалиптичной.







Число машин на дорогах города заметно уменьшилось. Припаркованные во дворах многоэтажек автомобили, так там и остались. В первый нерабочий день добраться из спальных районов в центр можно было гораздо быстрее.







Всех, кто по специфике своего труда может не приезжать на работу, попросили остаться дома. Пока просто попросили. Однако ситуация меняется с каждым часом. Накануне вечером стало известно, что в Москве ввели карантин со строгим запретом на выход из дома. Разрешается покидать квартиры только в случае необходимости экстренной медицинской помощи и угрозе жизни. Допускается выход за продуктами в ближайший магазин и выгул животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания.







Вынуждены отправляться на работу те, кто не может работать на удалёнке. Это сотрудники медучреждений, продавцы продовольственных магазинов, работники сферы ЖКХ. Кроме того, не покидать свои квартиры попросили дончан старше 65 лет.







Ряды самоизолированных с 28 марта пополнили мастера салонов красоты, сотрудники многофункциональных, стоматологи и представители некоторых других профессий.







Напомним, с субботы в Ростовской области по особому распоряжению закрыты все культурные учреждения, парки, кафе и рестораны, салоны красоты и массажные салоны красоты, спортивные клубы.







Добавим, что по состоянию на 29 марта в Ростовской области выявлены два случая заражения коронавирусной инфекцией. Болезнь обнаружили у туристов из Таиланда и Франции.







Всего на сегодняшний день под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 4 335 человек.



