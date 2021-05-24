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Ростов-на-Дону вновь обогнал всех в области по числу заражённых COVID-19

Ростов-на-Дону вновь обогнал всех в области по числу заражённых COVID-19
С 25 по 26 мая коронавирус обнаружили в 47 городах и районах Ростовской области. Наибольшее количество инфицированных оказалось в донской столице. В Ростове выявили 61 заболевшего (32,9% от общего числа пациентов с COVID-19). Второе место делят Каменске-Шахтинский район и Таганрог - там вирус подхватили по восемь человек.

На территории Азовского района, Новочеркасска и Батайска борьбу с опасной инфекцией начали по шесть человек. В Гукове и Шахтах - по пять, а в Зерноградском, Кагальницком, Мартыновском, Неклиновском, Орловском, Пролетарском и Сальском районах - четыре.

По три зараженных оказались в Новошахтинске, Аксайском, Кашарском, Морозовском, Семикаракорском и Чертковском районах. Аналогичная ситуация - в Аксайском, Кашарском, а также Морозовском районе.

Пациентами с коронавирусом стали по два жителя в Багаевском, Боковском, Заветинском, Красносулинском, Миллеровском и Тарасовском районах. Столько же заболевших — в Азове и Донецке.

Меньше всего инфицированных оказалось в Волгодонске, Звереве, Белокалитвинском, Веселовском, Волгодонском, Дубовском, Егорлыкском, Зимовниковском и Константиновском районах. Там вирус подхватили по одному человека, также как и в Мясниковском, Обливском, Октябрьском, Песчанокопском, Ремонтненском, Тацинском, Целинском, Цимлянском, Шолоховском районах.

За период пандемии диагноз подтвердился у 93 289 жителей донского региона. Из них 4370 не смогли побороть опасную инфекцию. Напоминаем, что привиться от короновируса вы можете бесплатно в больнице по месту жительства. Сегодня в Ростовской области вакцинировались 4215 человек, а за всё время существования вакцины - 316 425.

Фото: РБК.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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