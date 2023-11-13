Ростов-на-Дону с 13 ноября накроют проливные дожди

Фото: Rostov.ru.

Новая рабочая неделя в Ростове начнется с дождей. О прогнозе погоды с 13 по 17 ноября сообщили в Гидрометцентре.Понедельник, 13 ноября, станет последним солнечным днем перед затяжными ливнями. К вечеру этого же дня начнутся осадки. Температура воздуха составит около +12 градусов днем, а ночью похолодает до +6.На следующий день дождь продолжится, а к вечеру еще и усилится. Столбик термометра днем снизится на один градус - до +11. В среду, 15 ноября, прогнозируют мощный ливень в течение всего дня. Температура воздуха при этом останется прежней: около +11 днем и до +6 - ночью.В четверг осадки прекратятся только к вечеру. В пятницу, 17 ноября, дождя не будет, однако погода останется пасмурной. Небо затянут тучи. В этот же день похолодает: воздух остынет до +7 градусов днем и до +2 - ночью.