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Ростов-на-Дону останется столицей ЮФО

Ростов-на-Дону останется столицей ЮФО
Ростов-на-Дону останется столицей Южного федерального округа. По словам губернатора донского региона Василия Голубева, оснований на перенос столицы ЮФО в Краснодар нет.

- У каждого города особое место. Потенциал развития у Ростова-на-Дону запредельный. Мы будем доказывать, что мы - столица ЮФО, - сказал Голубев.

Между тем несколько лет назад заговорили о переносе столицы в Краснодар, но все так и осталось на уровне разговоров. В Ростове располагается командование ЮВО, внутренних войск округа и другие подобные важные структуры. Если будет решено «переселить» и их, это будет серьезная потеря.

Ростов испокон веков был центром юга и воротами Кавказа, а без столичного статуса он станет периферией.

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