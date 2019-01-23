Ростов-на-Дону останется столицей ЮФО



Ростов-на-Дону останется столицей Южного федерального округа. По словам губернатора донского региона Василия Голубева, оснований на перенос столицы ЮФО в Краснодар нет.



- У каждого города особое место. Потенциал развития у Ростова-на-Дону запредельный. Мы будем доказывать, что мы - столица ЮФО, - сказал Голубев.



Между тем несколько лет назад заговорили о переносе столицы в Краснодар, но все так и осталось на уровне разговоров. В Ростове располагается командование ЮВО, внутренних войск округа и другие подобные важные структуры. Если будет решено «переселить» и их, это будет серьезная потеря.



Ростов испокон веков был центром юга и воротами Кавказа, а без столичного статуса он станет периферией.