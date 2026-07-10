Ростов-на-Дону будет единственным городом в области, где поженятся пары в дату 26.07.2026

Фото: ЗАГС

Ростов-на-Дону будет единственным городом в области, где поженятся пары в зеркальную дату 26.07.2026. Об этом сообщает портал DonDay.Сезон красивых дат для свадеб в Ростовской области продолжается. Уже позади 6 июня, 26 июня и 7 июля 2026 года, когда сотни пар связали свои судьбы узами брака. Однако зеркальная дата 26 июля останется уникальной: в этот день кольцами смогут обменяться только 90 пар.Это связано с тем, что 26 июля выпадает на воскресенье, которое для всех остальных отделов ЗАГС региона является выходным днем. Как сообщили в Управлении ЗАГС, в этот день будет работать только ЗАГС Пролетарского района донской столицы.