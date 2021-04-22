Ростов лишился городского прокурора
Экс-прокурор Ростова-на-Дону Петр Треглазов возглавил надзорное ведомство Волгограда. Приказом Генпрокурора России его назначили на эту должность 27 апреля.
Донская столица осталась без прокурора. Его обязанности будет временно исполнять зампрокурора города.
Стоит отметить, что подобная ситуация была в прокуратуре Ростовской области. После ухода Юрия Баранова кресло прокурора донского региона пустовало. Его уход связывают с коррупционными сканадалами.
Следом за его уходом с должности началась целая волна увольнений. В частности, рапорты написали зампрокурора Ростовской области Алексей Рощин и исполняющий обязанности главы надзорного ведомства Новошахтинска Александр Ширинов.
Прокурором донского региона Президент РФ назначил экс-прокурора Тульской области Романа Праскова. Он возглавил надзорное ведомство в феврале 2021. Когда выберут прокурора города, пока неизвестно.