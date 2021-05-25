Ростов и Таганрог оказались на первом месте по количеству заболевших

В Ростовской области выявили еще 184 случая инфицирования коронавирусом. По данным на 27 мая, наибольшее число новых заболевших - жители Ростова. Там диагноз подтвердился у 66 человек. На втором месте оказался Таганрог (девять человек).В Миллеровском районе и Батайске положительные результаты тестов получили по шесть человек. В Гуково, Новочеркасске, Шахтах, а также Зерноградском, Азовском и Мясниковском районах - по четыре. Борьбу с вирусом начали по три жителя Багаевского, Тарасовского, Боковского, Красносулинского и города Каменска-Шахтинска.На территории Заветинского, Октябрьского, Кашарского, Сальского, Зимовниковского, Чертковского, Константиновского, Мартыновского, Пролетарского, Тацинского, Кагальницкого районов заразились по три человека. Аналогичная ситуация в Азове и Зверево.По одному инфицированному зафиксировали в Неклиновском, Белокалитвинском, Шолоховском, Орловском и Волгодонском районе. Столько же инфицированных в Куйбышевском, Цимлянском, Веселовском, Матвеево-Курганском и Донецке.С начала пандемии медики выявили 93 473 случая заболевания новым вирусом. Из них от болезни скончались 4 390 дончан. По информации областного правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями. За последние сутки COVID-19 забрал жизни 20 человек.