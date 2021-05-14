Ростов и столицу Сербии свяжет прямой авиарейс

Ростов и Сербию свяжут авиасообщением. Самолеты начнут курсировать с 4 июня до 27 сентября.Новое международное направление полетов откроют в ростовском аэропорту Платов. Рейс Белград - Ростов будет выполняться дважды в неделю. Вылет из столицы Сербии запланирован на 20:30 каждое воскресенье. В Платов самолет приземлится в 00:30 следующего дня.Улететь обратно можно на ночном рейсе Ростов - Белград. Он будет осуществляться каждый понедельник в 2:45. В пути пассажиры проведут чуть больше трех часов - к 5:00 самолет прибудет в аэропорт Николы Тесла. Однако время указано местное - в Сербии на час меньше, чем в Ростове.По пятницам самолеты будут вылетать из Белграда в 13:40, а в 17:40 - приземляться в донском аэропорту. Из Ростова в Белград можно улететь в этот же день. Рейс отправляется в 20:15 и прилетает в столицу Сербии в 22:30.Перевозчиком выступит авиакомпания AirSerbia. На рейсы направят самолеты Airbus А319. Стоимость билета без багажа составит порядка 14-15 тысяч рублей.Для россиян на территории Сербии действует безвизовый режим с возможностью пребывания в стране до 30 дней. Для въезда необходимо наличие результатов теста на COVID-19 на английском языке, сделанный максимум за 48 часов до прибытия в страну.