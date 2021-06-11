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Ростов и Каменск лидируют по числу заболевших COVID-19 за сутки

Ростов и Каменск лидируют по числу заболевших COVID-19 за сутки
В Ростовской области коронавирус подхватили еще 157 жителей 38 городов и районов. По данным на 16 июня, большая часть новых инфицированных - жители Ростова-на-Дону (73 человека). На втором месте - Каменск-Шахтинский.

В Заветинском районе выявили четыре случая заражения. В Азове, Зверево, Батайске, Шахтах, Таганроге, Новошахтинске, а также Зерноградском, Октябрьском и Мясниковском районах - по три. Аналогичная ситуация - в Семикаракорском, Шолоховском, Азовском, Сальском и Тацинском.

Пациентами с коронавирусом стали по два жителя Веселовского, Аксайского, Миллеровского, Тарасовского, Каменского, Орловского, Матвеево-Курганского, Егорлыкского, Красносулинского районов и городов Новочеркасска и Гуково.

На территории Боковского, Усть-Донецкого, Мартыновского, Родионово-Несветайского, Волгодонского, Пролетарского и Неклиновского вирус подхватили по одному человеку. Столько же дончан заболели в Донецке, Волгодонске и Ремонтненском районе.

С начала пандемии количество инфицированных в Ростовской области достигло 96 714 человек. По информации регионального правительства, 4 581 из них скончался от тяжелых последствий. За минувшие сутки COVID-19 забрал жизни семи человек в возрасте от 50 до 88 лет.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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