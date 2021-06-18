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Ростов и Каменск - лидеры по числу новых инфицированных COVID-19 в регионе

Ростов и Каменск - лидеры по числу новых инфицированных COVID-19 в регионе
В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 169 жителей 34 муниципалитетов. По данным на 21 июня, лидирующую позицию по числу заболевших занимает Ростов. Там диагноз подтвердился у 68 человек. На втором месте - Каменск-Шахтинский и шесть человек.

На территории Батайска, Донецка, Гуково, а также Зерноградского, Матвеево-Курганского и Заветинского районов инфекцию подхватили по пять жителей. По четыре зараженных - в Багаевском, Азовском, Орловском, Мясниковском, Каменском районах, Шахтах, Азове и Новошахтинске.

Положительные результаты тестов на COVID-19 получили по три человека в Чертковском, Аксайском, Белокалитвинском, Шолоховском районах и Новочеркасске. В Кагальницком, Тацинском, Веселовском, Тарасовском и Красносулинском - по два.

Пациентами с коронавирусом стали по одному жителю Октябрьского, Сальского, Верхнедонского, Боковского, Миллеровского районов. Аналогичная ситуация - в Константиновском, Неклиновском и городе Таганроге.

С начала пандемии пациентами с COVID-19 стал 97 521 житель Ростовской области. Из них 4 613 не смогли побороть вирус. В региональном правительстве сообщили, что все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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