Ростов и Батайск лидируют по числу заражённых COVID-19 среди муниципалитетов области

В Ростове-на-Дону и Батайске за минувшие сутки зарегистрировали больше всех случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном правительстве 21 мая.Бессменным антилидером по-прежнему остаётся Ростов-на-Дону - 71 человек заболел COVID-19. На втором месте - Батайск и девять инфицированных. Следом идёт Семикаракорский район, там за сутки ковидный диагноз подтвердился у восьми жителей.В Таганроге положительные тесты на коронавирус оказались у семи человек, в Гуково, Новочеркасске, Новошахтинске, Зерноградском и Каменском районах - у шести, в Шахтах и Красносулинском районе - у пяти. По четыре дончанина заболели в Каменске-Шахтинском и Мясниковском районе, по три - в Донецке, Азовском, Аксайском, Багаевском, Константиновском, Миллеровском, Неклиновском и Тарасовском районах.У двух жителей Азова, Веселовского, Егорлыкского, Кагальницкого, Кашарского, Октябрьского, Орловского, Сальского, Тацинского и Цимлянского районов обнаружили COVID-19. Единичные случаи заражения зафиксировали в Волгодонске, Боковском, Верхнедонском, Дубовском, Зимовниковском, Мартыновском, Морозовском, Пролетарском, Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Чертковском и Шолоховском районах.С марта 2020 года в Ростовской области число инфицированных достигло 92 328. Из них 4 317 не справились с болезнью и скончались. С 20 по 21 мая в ковидных госпиталях Дона умерли 15 пациентов.