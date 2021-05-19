Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростов и Батайск лидируют по числу заражённых COVID-19 среди муниципалитетов области

Ростов и Батайск лидируют по числу заражённых COVID-19 среди муниципалитетов области
В Ростове-на-Дону и Батайске за минувшие сутки зарегистрировали больше всех случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном правительстве 21 мая.

Бессменным антилидером по-прежнему остаётся Ростов-на-Дону - 71 человек заболел COVID-19. На втором месте - Батайск и девять инфицированных. Следом идёт Семикаракорский район, там за сутки ковидный диагноз подтвердился у восьми жителей.

В Таганроге положительные тесты на коронавирус оказались у семи человек, в Гуково, Новочеркасске, Новошахтинске, Зерноградском и Каменском районах - у шести, в Шахтах и Красносулинском районе - у пяти. По четыре дончанина заболели в Каменске-Шахтинском и Мясниковском районе, по три - в Донецке, Азовском, Аксайском, Багаевском, Константиновском, Миллеровском, Неклиновском и Тарасовском районах.

У двух жителей Азова, Веселовского, Егорлыкского, Кагальницкого, Кашарского, Октябрьского, Орловского, Сальского, Тацинского и Цимлянского районов обнаружили COVID-19. Единичные случаи заражения зафиксировали в Волгодонске, Боковском, Верхнедонском, Дубовском, Зимовниковском, Мартыновском, Морозовском, Пролетарском, Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Чертковском и Шолоховском районах.

С марта 2020 года в Ростовской области число инфицированных достигло 92 328. Из них 4 317 не справились с болезнью и скончались. С 20 по 21 мая в ковидных госпиталях Дона умерли 15 пациентов.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.