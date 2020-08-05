«Ростов-Дон» переиграл мужскую юниорскую сборную Ростовской

Повторный поединок между мужской сборной Ростовской области до 18 лет и женским клубом «Ростов-Дон» прошёл с солидным перевесом жёлто-чёрных.Девушки сразу же оторвались в счёте, заставив тренера оппонентов взять тайм-аут на третьей минуте тайме. Это принесло юниорам свои плоды – некоторое время ростовчане хорошо противостояли мощной женской команде, чемпионкам России. На отдых команды ушли при цифрах 23:10 на табло. В пользу «Ростов-Дона», разумеется.Во второй части матча сборная региона совсем сдала, а вот женскую команду было не остановить. Голкипер Галина Габисова по ходу второго тайма не пропускала мячей 18 минут. За всю вторую часть вечера юноши забили всего 6 голов в ворота «Ростов-Дона». Итог – крайне уверенный выигрыш подшефных пока ещё Амброса Мартина - 42:16.Самой забивной в этот вечер была Юлия Манагарова – 8 мячей. У Анны Вяхиревой, Кристины Кожокарь и Ксении Макеевой – по 5 точных бросков.Первые для «Ростов-Дона» официальные матчи нового сезона пройдут 19 и 20 августа в Москве, когда будет сыгран финал четырёх Кубка России.«Ростов-Дон» – Сборная Ростовской области U-18 – 42:16 (23:10)