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Ростов 26 декабря накроет ураганным ветром и дождями

Ростов 26 декабря накроет ураганным ветром и дождями
Ростовские спасатели предупредили о надвигающемся урагане. В донской столице 26 декабря ожидаются штормовой ветер до 18 метров в секунду и осадки.

Жителям Ростова рекомендуют не парковать свои машины под слабокрепленными конструкциями, а также возле деревьев. От сильного ветра объекты могут упасть и повредить имущество.

Напомним, бушевавшая с 11 по 18 декабря непогода стала причиной сотни происшествий. В результате ледяного дождя и ветра в Аксае упала вышка ЛЭП, оставив тысячи людей без света, под тяжестью льда оборвались провода и поломались деревья, десятки людей обратились в больницу с травмами после падения на скользких дорогах.

Жителей настоятельно просят быть предельно бдительными.
Фото: Ростов ру.
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