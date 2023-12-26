Ростов 26 декабря накроет ураганным ветром и дождями

Фото: Ростов ру.

Ростовские спасатели предупредили о надвигающемся урагане. В донской столице 26 декабря ожидаются штормовой ветер до 18 метров в секунду и осадки.Жителям Ростова рекомендуют не парковать свои машины под слабокрепленными конструкциями, а также возле деревьев. От сильного ветра объекты могут упасть и повредить имущество.Напомним, бушевавшая с 11 по 18 декабря непогода стала причиной сотни происшествий. В результате ледяного дождя и ветра в Аксае упала вышка ЛЭП, оставив тысячи людей без света, под тяжестью льда оборвались провода и поломались деревья, десятки людей обратились в больницу с травмами после падения на скользких дорогах.Жителей настоятельно просят быть предельно бдительными.