Россияне за рубежом: ростовчанка рассказала, как живёт Германия во время коронавируса

Практически во всех странах мира введены ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Уроженка Ростова-на-Дону, несколько лет назад переехавшая в Германию, в город Карлсруэ, рассказала о ситуации в стране.- Так получилось, что 13 марта я вышла замуж, и мы с супругом хотели провести несколько дней в Париже. 14-го мы приехали во Францию, и на следующий день там объявили карантин, так что город сразу опустел. Было запрещено свободно передвигаться, оказались закрыты все организации, кроме аптек и магазинов.Границы сразу закрыли, в том числе границы Германии. Но так как мы являемся резидентами этой страны, мы смогли выехать, но иностранцев уже не впускали. С нашего поезда даже сняли нескольких человек, которые были гражданами других государств.Мы уезжали из Германии 13 марта, и все было хорошо, но уже 18-го был объявлен полный карантин.- Страна изолировалась от многих европейских государств. Въезжать разрешалось только гражданам и резидентам. Оказались закрыты все организации, кроме продовольственных магазинов, некоторых отделений банков, аптек, оптик и булочные (там могут одновременно находиться не больше двух-трёх человек). В каждом магазине есть линии разграничения. На кассах установлены защитные стёкла. Рестораны и кафе работают только на вынос.Сначала для горожан никаких требований не было, но потом нас обязали находиться на улице группами не более двух человек. Передвижение по городу никак не ограничивается – это всё носит рекомендательных характер. Нас просят как можно меньше ходить по улицам, не садиться на лавочки, не ездить в общественном транспорте.- Была, но недолго. Это было заметно по тому, как с полок в магазинах сметали товары. К тому же, мне рассказывали знакомые, что в первые дни разрывались трубки телефон горячих линий. Люди постоянно спрашивали, что им делать, как спасти себя. Но везде быстро стали распространять различные рекомендации, так что народ быстро успокоился.- Население отреагировало с пониманием. Первые четыре недели карантина люди действительно сидели дома, на улицах не было ни души. Только сейчас, когда потеплело, некоторые начали выходить, но город всё равно остаётся пустым. У нас действительно очень высокий уровень самоизоляции. На улицах находятся только иностранцы, рабочие, предприятия которых продолжают функционировать, и люди, которые идут по неотложным делам.- В Германии сотрудники полиции всегда патрулируют улицы, и в период пандемии их не стало больше. По поводу штрафов точно не могу сказать, но ещё раз отмечу, что у нас самоизоляция носит рекомендательный характер. Люди действительно сидят дома и передвигаются по улицам только парами.- Свободно – нет. Мой институт находится в другом городе, и раньше я часто ездила туда. Но сейчас города закрыты, и я не могу поехать. Если, конечно, возникает крайняя необходимость, то есть возможность сделать специальный документ для выезда. Но просто так поехать в гости не получится.- Есть ограничения на покупку туалетной бумаги, муки, макарон, круп, антибактериальных средств. В первые дни все товары начали раскупать, поэтому сейчас их разрешается покупать не больше определённого количества в один руки.- Людям выплачивают пособия по безработице, все получают минимальную ставку – порядка 1200 евро (почти 97 тысяч рублей). На эти деньги можно совершенно спокойно жить. Те, кто продолжают работать, конечно, никуда не обращаются и продолжают получать свою заработную плату.- Им создают комфортные условия. Например, сокращают или вовсе отменяет арендную плату, создают кредиты для бизнеса под 1-2 процента. Кредит можно взять сейчас, но начать выплачивать – только тогда, когда встанешь на ноги. Возвращаешь ты большую часть суммы, но не полную. Также замораживают часть налогов.- Это российские реалии, но не германские. Здесь любое дело, за которое ты получаешь деньги, нужно регистрировать. Соответственно, надо сначала зарегистрировать себя как самозанятого – а это означает повышенный налог. Так никто не делает. Есть те, кто, например, выкладывает в Сеть курс спортивных тренировок, но это совершенно бесплатно.- Да, но сделать это может не каждый желающий. Например, мы, когда приехали из Франции, хотели сделать тест. Нам ответили, что исследование проведут только в случае, если у нас будут какие-либо симптомы. В таких случаях на дом выезжают специалисты, которые берут анализы.Сейчас в Германии зарегистрировано порядка 125,5 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Мария добавила, что на улицах практически нельзя встретить людей в масках. Горожане стараются свести к минимуму любые контакты. Например, сейчас любой товар можно заказать через интернет, чтобы не выходить в магазин. Те же доставщики пиццы оставляют заказ перед дверью, чтобы не контактировать с покупателями.