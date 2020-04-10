Россияне за рубежом: ростовчанка рассказала, как живёт Германия во время коронавируса
Практически во всех странах мира введены ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Уроженка Ростова-на-Дону, несколько лет назад переехавшая в Германию, в город Карлсруэ, рассказала о ситуации в стране.
Мария, с чего именно для жителей Германии начались ограничительные меры в связи с коронавирусом?
- Так получилось, что 13 марта я вышла замуж, и мы с супругом хотели провести несколько дней в Париже. 14-го мы приехали во Францию, и на следующий день там объявили карантин, так что город сразу опустел. Было запрещено свободно передвигаться, оказались закрыты все организации, кроме аптек и магазинов.Границы сразу закрыли, в том числе границы Германии. Но так как мы являемся резидентами этой страны, мы смогли выехать, но иностранцев уже не впускали. С нашего поезда даже сняли нескольких человек, которые были гражданами других государств.
Мы уезжали из Германии 13 марта, и все было хорошо, но уже 18-го был объявлен полный карантин.
Какие именно меры ввела Германия?
- Страна изолировалась от многих европейских государств. Въезжать разрешалось только гражданам и резидентам. Оказались закрыты все организации, кроме продовольственных магазинов, некоторых отделений банков, аптек, оптик и булочные (там могут одновременно находиться не больше двух-трёх человек). В каждом магазине есть линии разграничения. На кассах установлены защитные стёкла. Рестораны и кафе работают только на вынос.
Сначала для горожан никаких требований не было, но потом нас обязали находиться на улице группами не более двух человек. Передвижение по городу никак не ограничивается – это всё носит рекомендательных характер. Нас просят как можно меньше ходить по улицам, не садиться на лавочки, не ездить в общественном транспорте.
Была ли паника среди населения?
- Была, но недолго. Это было заметно по тому, как с полок в магазинах сметали товары. К тому же, мне рассказывали знакомые, что в первые дни разрывались трубки телефон горячих линий. Люди постоянно спрашивали, что им делать, как спасти себя. Но везде быстро стали распространять различные рекомендации, так что народ быстро успокоился.
Насколько адекватно люди относятся к требованию находиться на самоизоляции?
- Население отреагировало с пониманием. Первые четыре недели карантина люди действительно сидели дома, на улицах не было ни души. Только сейчас, когда потеплело, некоторые начали выходить, но город всё равно остаётся пустым. У нас действительно очень высокий уровень самоизоляции. На улицах находятся только иностранцы, рабочие, предприятия которых продолжают функционировать, и люди, которые идут по неотложным делам.
Патрулируют ли улицы сотрудники полиции? Есть ли штрафы за нарушение самоизоляции?
- В Германии сотрудники полиции всегда патрулируют улицы, и в период пандемии их не стало больше. По поводу штрафов точно не могу сказать, но ещё раз отмечу, что у нас самоизоляция носит рекомендательный характер. Люди действительно сидят дома и передвигаются по улицам только парами.
Можно ли перемещаться между городами?
- Свободно – нет. Мой институт находится в другом городе, и раньше я часто ездила туда. Но сейчас города закрыты, и я не могу поехать. Если, конечно, возникает крайняя необходимость, то есть возможность сделать специальный документ для выезда. Но просто так поехать в гости не получится.
Есть ли ограничения на продажу определённых товаров?
- Есть ограничения на покупку туалетной бумаги, муки, макарон, круп, антибактериальных средств. В первые дни все товары начали раскупать, поэтому сейчас их разрешается покупать не больше определённого количества в один руки.
Как государство поддерживает население?
- Людям выплачивают пособия по безработице, все получают минимальную ставку – порядка 1200 евро (почти 97 тысяч рублей). На эти деньги можно совершенно спокойно жить. Те, кто продолжают работать, конечно, никуда не обращаются и продолжают получать свою заработную плату.
А что насчёт малого и среднего бизнеса?
- Им создают комфортные условия. Например, сокращают или вовсе отменяет арендную плату, создают кредиты для бизнеса под 1-2 процента. Кредит можно взять сейчас, но начать выплачивать – только тогда, когда встанешь на ноги. Возвращаешь ты большую часть суммы, но не полную. Также замораживают часть налогов.
Появились ли люди, которые стали зарабатывать онлайн?
- Это российские реалии, но не германские. Здесь любое дело, за которое ты получаешь деньги, нужно регистрировать. Соответственно, надо сначала зарегистрировать себя как самозанятого – а это означает повышенный налог. Так никто не делает. Есть те, кто, например, выкладывает в Сеть курс спортивных тренировок, но это совершенно бесплатно.
Можно ли в Германии сдать тест на коронавирус?
- Да, но сделать это может не каждый желающий. Например, мы, когда приехали из Франции, хотели сделать тест. Нам ответили, что исследование проведут только в случае, если у нас будут какие-либо симптомы. В таких случаях на дом выезжают специалисты, которые берут анализы.
Сейчас в Германии зарегистрировано порядка 125,5 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Мария добавила, что на улицах практически нельзя встретить людей в масках. Горожане стараются свести к минимуму любые контакты. Например, сейчас любой товар можно заказать через интернет, чтобы не выходить в магазин. Те же доставщики пиццы оставляют заказ перед дверью, чтобы не контактировать с покупателями.