Росприроднадзор проверит информацию о загрязнении нефтепродуктами реки Северский Донец

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Росприроднадзор инициирует проверку информации о загрязнении нефтепродуктами реки Северский Донец. Министерство природных ресурсов региона сообщило, что ведомство отреагировало на публикации в интернете.Сотрудники Южного филиала ВНИРО провели анализ реки Северский Донец в период с 2024 по 2025 годы. В ходе исследования учёные обнаружили, что на определённых участках водной поверхности накапливаются нефтепродукты. Это указывает на длительное и устойчивое загрязнение реки нефтью.Поскольку Северский Донец находится под федеральной охраной, информация о выявленных нарушениях будет передана в Росприроднадзор и Министерство природных ресурсов и экологии Луганской Народной Республики. Эти ведомства рассмотрят полученные данные и примут соответствующие меры в рамках своих полномочий.