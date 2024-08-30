Роспотребнадзор обнаружил холероподобную миклофлору в реке Темерник

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В Ростове обнаружили холероподобную микрофлору в реке Темерник. Информацию об этом сообщили 29 августа в Роспотребнадзоре.Пробы воды исследовал Ростовский противочумной институт Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Ростовской области». Результаты показали холероподобную микрофлору в водоеме. Специалисты уточняют, что она типична для этого времени года.- На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в регионе стабильная. Общие показатели инфекционной заболеваемости не превышают среднемноголетних значений,- сказано в сообщении.Чтобы не подхватить инфекцию, жителям рекомендуется соблюдать несколько простых правил. Важно тщательно мыть и обрабатывать руки, плавать в разрешенных для этого местах, а также стараться избегать попадания воды в рот. При готовке лучше использовать различные ножи для разделывания пищи.