Роскошь и премиум-стиль на выставке ретроавтомобилей в Ростове-на-Дону

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Парк 1 Мая в Ростове-на-Дону на один день превратился в огромный выставочный комплекс. В последнюю субботу весны там прошла выставка ретроавтомобилей. Редкие и элегантные авто, практичные и представительские - классику мирового автопрома - представили для ростовчан и гостей города.Выставка ретроавто проходит в столице Дона ежегодно. При этом каждый раз она собирает тысячи желающих посмотреть на величество и красоту машин, которые когда-то приковывали взгляды.С первой минуты вас захлестывает детский восторг, когда внимание притягивают все машины одновременно и каждая по отдельности. От классики советского автопрома - «Чайки», «Волги», «Москвича», УАЗ, «Жигулей», винтажных «Победы» и ЗИС - до классических американских авто - Ford, Linkoln, Jeep.Ford Mercury Pickup 1956 года легко узнать, поскольку он имеет вертикальные стойки лобового стекла, а также большое закругленное заднее окно. Разумеется, многие элементы дизайна были опциональными. Стандартная мощность двигателей V8 в этих машинах - 167 лошадиных сил, но любители пикапов ставят движок от масл-кара Ford Mustang Shelby GT350. Это значит, что классический пикап, укомплектованный 5,2-литровым атмосферным двигателем V8, может выдавать впечатляющие 526 лошадей. Стоит отметить, что этот автомобиль во многом похож на грузовик Chevy COE 1941 года выпуска, послуживший прототипом автомобиля для культового фильма ужасов Джиперс Криперс.Невозможно пройти мимо легендарного автомобиля, на котором разъезжали исключительно важные лица. «Чайка» - один из советских автомобилей премиум-класса. Эти модели выпускались с 1959 по 1988 годы. Технологичные новшества и комфортный салон в сочетании с яркой презентабельной внешностью «Чайки» оценили чиновники и политики. Долгое время машина была популярна в государственных учреждениях наивысшего ранга. Владельцев уникальной «Чайки» можно по пальцам пересчитать, в их числе - Юрий Гагарин и Валентина Терешкова, артисты эстрады и балета, кино и театра.Остановимся рядом с Lincoln Town Car. Название Town Car (городской автомобиль) для таких машин очень забавно, поскольку это полноразмерное авто высшего класса. Однако концерн позиционировал его как особо роскошную модификацию к Lincoln Continental. В отдельную модель Town Car превратился лишь в начале 1980-х, и это был один из самых роскошных и красивых американских автомобилей того времени. Кроме того, это был самый легкий полноразмерный Lincoln за всю историю компании. В четырехдверном исполнении автомобиль весил 1 869 кг, что всего на 94 кг больше миниатюрного Lincoln Versailles.Даже если вы ничего не знаете об автомобилях и видели американские авто только в телепередачах или кино, вы, скорее всего, узнаете эти формы. Конечно же, это кадиллак 1959 года. Знаменитые Cadillac с огромными задними крыльями и «ракетоподобными» задними фонарями по праву считаются вершиной плавникового стиля в дизайне автомобилей. Так же, как и большая часть американской классики, кадиллак снабжали рядным V8, выдающим 325 лошадиных сил.Выставка ретроавто - это возможность прикоснуться к легенде, оставшейся с тех времен, когда конструкторы грезили о масштабности, скорости и красоте автомобиля. Изящные линии кузова, изысканная отделка салона, складывающаяся крыша – все это собрано воедино для полного наслаждения стремительностью и красотой машин.