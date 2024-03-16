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Родственники разыскивают заключенного из Ростовской области, отправившегося в зону СВО

Родственники разыскивают заключенного из Ростовской области, отправившегося в зону СВО
Родственники разыскивают 21-летнего заключенного из Ростовской области, отправившегося в зону СВО. О местонахождении Николая Крайного ничего не известно с прошлого года.

Молодой человек отбывал наказание в исправительной колонии. Там он подписал контракт с ВС РФ. Николая отправили в войсковую часть № 22179 (бригада Север В). В последний раз на связь с родственниками выходил 10 декабря прошлого года. Сослуживцы утверждают, что боец погиб, когда выполнял боевое задание.

Из особых примет: у парня шрам на голове от ранения и тату на пальцах.

Если вы знаете что-то о местонахождении Николая, сообщите в военкомат или полицию.
Фото: Соцсети.
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