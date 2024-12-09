Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Родственники разыскивают без вести пропавших в Ростовской области женщину с ребенком

Родственники разыскивают без вести пропавших в Ростовской области женщину с ребенком

В Ростовской области близкие разыскивают пропавших без вести 37-летнюю женщину с её ребенком. Юлия Ани и её дочь Алина Леухина не выходят на связь с родными с 8 декабря.

Женщина и её дочь проживают в Минусинске Красноярского края. Несколько дней назад они направились из родного города в сторону Ростова-на-Дону. Последний раз автомобиль Юлии «Тойоту Авенсис» видели в Ростовской области 8 декабря.

Юлия ростом около 160 см и худощавого телосложения. У неё светлые волосы и серо-голубые глаза.

Если вы знаете о возможном местонахождении Юлии и Алины, сообщите в ближайшее отделение полиции или позвоните по номеру: 8-913-546-97-92.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.