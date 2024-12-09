Родственники разыскивают без вести пропавших в Ростовской области женщину с ребенком

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В Ростовской области близкие разыскивают пропавших без вести 37-летнюю женщину с её ребенком. Юлия Ани и её дочь Алина Леухина не выходят на связь с родными с 8 декабря.Женщина и её дочь проживают в Минусинске Красноярского края. Несколько дней назад они направились из родного города в сторону Ростова-на-Дону. Последний раз автомобиль Юлии «Тойоту Авенсис» видели в Ростовской области 8 декабря.Юлия ростом около 160 см и худощавого телосложения. У неё светлые волосы и серо-голубые глаза.Если вы знаете о возможном местонахождении Юлии и Алины, сообщите в ближайшее отделение полиции или позвоните по номеру: 8-913-546-97-92.