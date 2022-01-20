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Родственники экс-супруга Аланы Мамаевой лишили ее собак

Родственники экс-супруга Аланы Мамаевой лишили ее собак
Родственники экс-футболиста «Ростова» Павла Мамаева лишили его бывшую жену собак. Об этом Алана рассказала в своем микроблоге 21 января.

После скандального расставания девушка отдала двух бульдогов, Тосю и Босю, матери недавнего возлюбленного. По словам Мамаевой, в небольшой квартире с двумя детьми и попугаем жить было неудобно. Женщина приняла французских бульдогов, а позже выяснилось, что четвероногие отправились к водителю экс-мужа.

Когда появилась возможность, девушка решила забрать домашних любимцев, но не смогла. По словам одного из знакомых Аланы, Тося и Бося уже больше полугода живут в другой семье. Имен новые хозяева просили не разглашать. Водитель же бывшего супруга утверждает, что питомцы у Павла.

Мамаева предлагала решить вопрос мирно, но пока возвращения собак так и не добилась.
Фото: из инстаграма Аланы Мамаевой.
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