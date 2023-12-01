Родным погибших военных на полигоне под Ростовом пришлось сдавать тесты ДНК

Фото: Ростов ру.

Родственникам погибших военных на полигоне под Ростовом пришлось сдавать анализы ДНК. Об этом сообщает портал Donday.В результате взрыва на полигоне «Кузьминском» тела военнослужащих разорвало на куски. Чтобы определить, кому они принадлежат и впоследствии отдать останки на захоронение, экспертам пришлось брать тесты ДНК у родственников.Напомним, жуткая трагедия случилась в начале ноября в Мясниковском районе. В результате детонации боеприпасов погибли 12 человек. Еще 15 получили ранения. Все скончавшиеся были контрактниками и проходили подготовку перед отправкой на СВО.