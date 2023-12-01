Родным погибших военных на полигоне под Ростовом пришлось сдавать тесты ДНК
Родственникам погибших военных на полигоне под Ростовом пришлось сдавать анализы ДНК. Об этом сообщает портал Donday.
В результате взрыва на полигоне «Кузьминском» тела военнослужащих разорвало на куски. Чтобы определить, кому они принадлежат и впоследствии отдать останки на захоронение, экспертам пришлось брать тесты ДНК у родственников.
Напомним, жуткая трагедия случилась в начале ноября в Мясниковском районе. В результате детонации боеприпасов погибли 12 человек. Еще 15 получили ранения. Все скончавшиеся были контрактниками и проходили подготовку перед отправкой на СВО.