Родные пропавшего на Дону мужчины предлагают 1 млн за сведения о нем

Фото: Лиза Алерт

Родственники пропавшего в Неклиновском районе пенсионера предлагают вознаграждение за информацию о нем. Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на супругу Геннадия Нимченко.Геннадий Нимченко пропал еще 23 февраля в Неклиновском районе. Родственники испугались за его здоровье и жизнь и обратились к волонтерам за помощью. Последний раз Геннадия видели на автодороге Золотая Коса – Таганрог. Родственники готовы заплатить один миллион рублей тому, кто вернет домой пропавшего 63-летнего мужчину.Геннадий ростом 182 сантиметра и среднего телосложения. У него черные волосы с проседью и зеленые глаза. Мужчина носит очки для зрения. В день исчезновения он был одет в бежевый свитер, зеленую камуфляжную куртку, на голове у него коричневая кепка, обут в черные калоши.Если вам известно, где может находиться дончанин, сообщите по телефону: 112.