Резкое похолодание надвигается на Ростовскую область в ближайшие сутки

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На донской регион надвигаются морозы и сильный ветер. О непогоде население предупредило ГУ МЧС по Ростовской области.В Ростовскую область в ближайшие сутки снова придут гололедно-изморозевые явления, на дорогах станет скользко. Ожидается и усиление ветра до 10-14 метров в секунду. Температура составит -8...-14 градусов мороза ночью, -1...-6 градусов - днем.Проявить максимальную осторожность на дорогах следует и водителям, и пешеходам. Переходить дорогу нужно только в установленных местах и при отсутствии на дороге машин. Кроме того, автовладельцам рекомендуется соблюдать дистанцию и допустимую при таких погодных условиях скорость. Также нельзя оставлять автомобили под ветхими деревьями и ненадежными конструкциями.