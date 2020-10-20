Резко подскочил коэффициент заболеваемости коронавирусом в Ростовской области

В Ростовской области снова вырос коэффициент распространения коронавирусной инфекции. Свежие данные опубликовало региональное правительство.По данным на 22 октября, показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 662,5. Коэффициент распространения инфекции – 1,09, что на 0,06 выше показателя предыдущего дня. С чем связан стремительный рост цифр, неизвестно.Коэффициент показывает, сколько человек может заразить один инфицированный. Чем выше значение, тем больше один человек может заразить других людей. При стабильной эпидемиологической обстановке коэффициент не должен быть выше единицы.Не только этот показатель дает основания полагать о критической ситуации в регионе. Ежедневно в Ростовской области коронавирусом заражаются несколько сотен человек, машины скорой помощи с больными по несколько часов стоят в очередях на КТ, а в моргах просто не успевают делать экспертизы умершим от вируса.По словам главы донского Минздрава, система здравоохранения может рухнуть, если люди не станут относиться серьезнее к своему здоровью.