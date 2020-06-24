Режиссёру из Ростова Кириллу Серебренникову вынесли приговор 

Мещанский суд Москвы вынес приговор режиссёру из Ростова-на-Дону Кириллу Серебренникову. Артист получил три года условно. Кроме того, ему присудили штраф в размере 800 тысяч рублей.Заседание по делу «Седьмой студии» прошло 26 июня. Всё время, пока судья оглашал приговор, под зданием стояли сотни людей, в том числе такие деятели искусства, как Антон Долин и певец Рома Зверь, которые, не прекращая, хлопали в ладоши.Серебренникова признали виновным в хищении порядка 129 миллионов рублей в ходе реализации творческого проекта «Платформа», для которого были выделены средства из государственного бюджета. Суд пришел к выводу, что он руководил всей схемой по хищению денег. Он якобы организовал преступную группу и давал указания об обналичивании денег. Судья поддержал доводы обвинения и не принял во внимание аргументы обвиняемых.Проект был разработан режиссёром и его командой в 2011 году. Минкульт РФ выделил на эти цели 214 миллионов рублей. Для работы была создана некоммерческая организация «Седьмая студия». По версии следствия, её сотрудники внесли в документацию заведомо ложные сведения о количестве проводимых мероприятий и их стоимости. Таким образом, как считают органы, было похищено более 130 миллионов рублей, остальные 84 миллиона были реализованы.Обвинение выдвинули в отношении Кирилла Серебренникова, бывшей сотрудницы министерства культуры Софьи Апфельбаум, а также продюсеров Алексея Малобродского и Юрия Итина. В ходе оглашения приговора 26 мая статью Апфельбаум переквалифицировали с мошенничества на халатность.В рамках расследования была проведена экспертиза, касающаяся всех направлений деятельности «Седьмой в студии». По её результатам оказалось, что факт хищения был, и это стало основным аргументом стороны обвинения. Однако объективность исследования вызывала сомнения, и защита выказала несколько нареканий. Тогда суд по своей инициативе назначил новую проверку, которая нашла нарушения в бухгалтерской работе студии, однако факт хищения опровергла.После этого Мещанский суд вернул дело в прокуратуру, так как обвинительное заключение имело ряд нестыковок. Однако Московский городской суд это решение отменил и назначил третью экспертизу, которая доказала результаты первой. К окончательному решению так и не пришли, и все выводы легли в материалы дела. Как отмечали присутствующие на слушании, судья обращался только к последней проверке, как будто забыв о диаметрально противоположных результатах исследования других независимых специалистов.Главным свидетелем выступала бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, которая пошла на сделку со следствием и дала признательные показания. Однако суд усмотрел в её рассказе противоречия.Почти всё время, пока шло следствие, и назначались всё новые заседания, Кирилл Серебренников находился под домашним арестом. Меру пресечения ему избрали в августе 2017-го, и он провёл в четырёх стенах около полутора лет. Почти всё его имущество, а также счета были арестованы. Всё это время он не прекращал деятельность и поставил несколько спектаклей и даже закончил работу над фильмом «Лето», который был удостоен премии «Ника». За это время у него умерла мама, которая вместе с супругом жила в Ростове-на-Дону. Кирилл смог приехать на кремацию, а затем вернулся в Москву. Артист получал поддержку от своих коллег, от деятелей искусства не только России, но и других стран.В апреле 2019 года Серебренникова выпустили под подписку о невыезде. Он занимался творческой деятельностью, получил несколько наград, и при этом его нередко вызывали в суд.Малобродский получил два года условно, Итин - три. Суд также обязал их выплатить штрафы в размере 300 и 200 тысяч рублей соответственно.Апфельбаум назначили наказание в виде штрафа, однако освободили от него за истечением срока давности.