Режиссер Кирилл Серебренников закрыл «Седьмую студию»
Экс-учредители под общим руководством режиссера из Ростова-на-Дону Кирилла Серебренниковва закрыли «Седьмую студию». Автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства существовала с 2012 года.
Решение о закрытии «Седьмой студии» ее учредители приняли еще в сентябре 2020 года. Как сообщил Mash, запрос о закрытии налоговая одобрила только сейчас.
Не столько артхаусные постановки сделали «Седьмую студию» известной. Одноименное название получило и дело о мошенничестве в крупном размере. В 2017 году в отношении Кирилла Серебренникова возбудили уголовное дело. Режиссера обвинили в хищении более 130 миллионов рублей, выделенных из бюджета на развитие творческого проекта «Платформа». Спустя три года разбирательств и домашнего ареста ростовского постановщика признали виновным и приговорили к трем годам условно и штрафу в размере 800 тысяч рублей.
Ранее Серебренников покинул должность художественного руководителя «Гоголь-центра», как как у постановщика закончился контракт с департаментом культуры Москвы.