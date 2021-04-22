Режиссер Кирилл Серебренников стал победителем премии Cosmo в номинации «Театр»
Известный режиссер из Ростова Кирилл Серебренников получил премию Cosmopolitan Man Awards в номинации «Театр». Церемония вручения состоялась 26 апреля. О награждении дончанин рассказал на своей странице в «Инстаграме».
Премиями наградили независимых, целеустремленных, жизнерадостных и успешных в своей сфере мужчин. Заветные статуэтки получили известные люди: Филипп Киркоров, Павел Воля, Федор Бондарчук, Даня Милохин и Сергей Лазарев.
Для вручения премий Cosmo пригласили выдающихся женщин, профессионалов в своей сфере. Среди них - Тина Канделаки, Диана Арбенина, Ида Галич. Кирилла Серебренникова награждала певица Светлана Лобода.
Серебренников был художественным руководителем «Гоголь-центра» с 2012 года. За это время на сцене театра были представлены такие известные работы режиссёра, как «Идиоты» (спектакль по мотивам фильма Ларса фон Триера), «Мёртвые души», «(М)ученик» (по пьесе Мариуса фон Майенбурга), «Обыкновенная история», «Машина Мюллера» (по произведениям, дневникам, письмам Хайнера Мюллера), «Кафка», «Похороны Сталина», «Ахматова. Поэма без героя», «Барокко», «Палачи» и другие.
Несколько месяцев назад ростовский режиссер покинул должность художественного руководителя «Гоголь-центра» и закрыл «Седьмую студию» вместе с бывшими соучредителями.
Кроме того, руководство ростовчанина театром запомнилось и громким уголовным делом. В 2017 году суд признал его виновным в мошенничестве и хищении крупной суммы, выделенной министерством культуры на проект «Платформа». История судебного процесса завершилась только в июне прошлого года. Режиссёра приговорили к трём годам условного срока и выписали штраф в размере 800 тысяч рублей.