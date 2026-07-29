Режим ЧС сохраняется в шести районах Ростовской области после урагана

— На данных территориях работают специальные комиссии по оценке ущерба, идёт приём заявлений от пострадавших жителей, — сообщил Юрий Слюсарь.

Фото: Юрий Слюсарь

В шести муниципалитетах Ростовской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации после разрушительного урагана, который обрушился на регион 25 июля. Об этом 29 июля сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Азовском, Мартыновском, Волгодонском и Чертковском районах. Кроме того, режим повышенной готовности сохраняется в Новошахтинске, Красносулинском, Аксайском и Родионово-Несветайском районах.Последствия стихии в регионе устраняют уже четвертые сутки. Ураган повалил сотни деревьев. По официальным данным, погибли три человека, еще 59 получили различные травмы.