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Режим ЧС сохраняется в шести районах Ростовской области после урагана

Режим ЧС сохраняется в шести районах Ростовской области после урагана
В шести муниципалитетах Ростовской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации после разрушительного урагана, который обрушился на регион 25 июля. Об этом 29 июля сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Азовском, Мартыновском, Волгодонском и Чертковском районах. Кроме того, режим повышенной готовности сохраняется в Новошахтинске, Красносулинском, Аксайском и Родионово-Несветайском районах.

— На данных территориях работают специальные комиссии по оценке ущерба, идёт приём заявлений от пострадавших жителей, — сообщил Юрий Слюсарь.


Последствия стихии в регионе устраняют уже четвертые сутки. Ураган повалил сотни деревьев. По официальным данным, погибли три человека, еще 59 получили различные травмы.
Фото: Юрий Слюсарь
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