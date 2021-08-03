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Рестораторы Ростовской области предлагают ввести полный локдаун

Рестораторы Ростовской области предлагают ввести полный локдаун

Рестораторы Ростовской области предлагают ввести полный локдаун. Об этом стало известно 4 августа.

Рестораторам выгоднее перевести сотрудников в оплачиваемый отпуск, чем содержать в таких условиях. По словам главы регионального представительства Федерации рестораторов и отельеров Карины Шатворян, письмо в адрес губернатора уже написано. Сейчас проходит сбор подписей.

Ранее по требованиям Роспотребнадзора правительство области ввело ограничения на посещение заведений общепита. Теперь кафе и рестораны доступны только жителям Ростовской области с антителами или отрицательными ПЦР-тестами. И даже в этом случае заполняемость залов не должна превышать 30%.

По статистике Шатворян, рестораны на Дону посещают 0,01% жителей. Уместны ли введённые ограничения, неизвестно. Аналогичный опыт в Москве показал неутешительные результаты. Там прибыль общепита составляла 200 тысяч рублей в день до введения QR-кодов, после она упала до 46 тысяч рублей. Более двухсот ресторанов были вынуждены закрыться.

Напомним, ранее Rostov.ru сообщал о недоумении рестораторов по поводу введённых ограничений. Кроме того, некоторые эксперты прогнозируют, что из-за новых противокоронавирусных мер без работы могут остаться более 100 тысяч человек.

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