Рестораторы Ростовской области предлагают ввести полный локдаун
Рестораторы Ростовской области предлагают ввести полный локдаун. Об этом стало известно 4 августа.
Рестораторам выгоднее перевести сотрудников в оплачиваемый отпуск, чем содержать в таких условиях. По словам главы регионального представительства Федерации рестораторов и отельеров Карины Шатворян, письмо в адрес губернатора уже написано. Сейчас проходит сбор подписей.
Ранее по требованиям Роспотребнадзора правительство области ввело ограничения на посещение заведений общепита. Теперь кафе и рестораны доступны только жителям Ростовской области с антителами или отрицательными ПЦР-тестами. И даже в этом случае заполняемость залов не должна превышать 30%.
По статистике Шатворян, рестораны на Дону посещают 0,01% жителей. Уместны ли введённые ограничения, неизвестно. Аналогичный опыт в Москве показал неутешительные результаты. Там прибыль общепита составляла 200 тысяч рублей в день до введения QR-кодов, после она упала до 46 тысяч рублей. Более двухсот ресторанов были вынуждены закрыться.
Напомним, ранее Rostov.ru сообщал о недоумении рестораторов по поводу введённых ограничений. Кроме того, некоторые эксперты прогнозируют, что из-за новых противокоронавирусных мер без работы могут остаться более 100 тысяч человек.