Реставрированное панно из ресторана «Балканы» не знают, где разметить в Ростове

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Реставрированное панно из ресторана «Балканы» не знают, где разместить в Ростове. Об этом сообщает портал DonDay.Композицию хотят разместить в Кировском районе, поскольку заведение находится именно там. Местные власти прорабатывают возможные варианты, где оно могло бы хорошо смотреться, а главное, чтобы жильцы или собственники домов не были против.Проблема в том, что панно имеет значительные размеры: длина картины из смальты превышает 6 метров, высота — 3,2 метра, и она состоит из 42 плит. Работы по реставрации мозаики завершились в апреле 2026 года. Волонтеры занимались реставрацией девять месяцев.В центре изображения находится пара в национальных костюмах балканской народности на фоне яблоневого сада. Посетители ресторана «Балканы» впервые увидели эту стену в 1967 году.После закрытия ресторана в 90-х годах здание стало заброшенным. В 2024 году на территории появились строительные машины, что вызвало опасения у горожан о возможном сносе здания и утрате панно. Градозащитники обратились к владельцу «Балкан» с просьбой сохранить мозаику, и тот согласился.Здание пока стоит на своём месте, территория вокруг него огорожена, но работы там не проводятся.