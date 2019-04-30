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Репетиция парада ко Дню Победы состоялась в Ростове: фоторепортаж

Репетиция парада ко Дню Победы состоялась в Ростове: фоторепортаж
В центре Ростова-на-Дону прошла репетиция парада к 9 Мая. Мероприятие посетили многие жители и гости города. Среди них были как дети, так и пенсионеры. Один пенсионер очень долго осматривал танк Т-34, даже пересчитал звенья на гусеницах.
Репетиция парада ко Дню Победы состоялась в Ростове: фоторепортажРепетиция парада ко Дню Победы состоялась в Ростове: фоторепортажРепетиция парада ко Дню Победы состоялась в Ростове: фоторепортажРепетиция парада ко Дню Победы состоялась в Ростове: фоторепортажРепетиция парада ко Дню Победы состоялась в Ростове: фоторепортажРепетиция парада ко Дню Победы состоялась в Ростове: фоторепортажРепетиция парада ко Дню Победы состоялась в Ростове: фоторепортажРепетиция парада ко Дню Победы состоялась в Ростове: фоторепортажРепетиция парада ко Дню Победы состоялась в Ростове: фоторепортажРепетиция парада ко Дню Победы состоялась в Ростове: фоторепортажРепетиция парада ко Дню Победы состоялась в Ростове: фоторепортажРепетиция парада ко Дню Победы состоялась в Ростове: фоторепортажРепетиция парада ко Дню Победы состоялась в Ростове: фоторепортаж

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