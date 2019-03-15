Рэпер из Ростова Баста посвятил стих закону об оскорблении власти: видео



Ростовчанин Баста написал стихотворение, посвящённое закону об оскорблении представителей власти. Он зачитал своё произведение на видео и опубликовал в Сети.



Сочинение рэпера получилось коротким и ёмким: «Поздно нам ругать судьбу неизбежную. Теперь будем власть ругать, но только зарубежную».



Напомним, 8 января 2019 года в России был принят закон о публичном оскорблении представителей власти. Нарушитель понесёт наказание в виде штрафа размером 40 тысяч рублей. Также он может быть приговорён к 360 часам обязательных работ или году исправительных.



