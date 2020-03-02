Реорганизация по-взрослому: ростовский независимый театр «18+» меняет формат



Фото: Театр «18+»

На рубеже 2019-го и 2020 годов Ростов заговорил о том, что первый в городе независимый театр находится на грани закрытия. У учреждения начались серьёзные финансовые проблемы, и руководству срочно надо было предпринимать решительные шаги, чтобы сохранить своё детище.



Художественный руководитель Юрий Муравицкий рассказал, что для того, чтобы выкарабкаться из кризиса, театру нужно многое поменять, включая свой формат. В следующем сезоне на сцене планируют ставить не только современные, но и классические спектакли.



- Мы начнём с драматургии 20-го века и пойдём в глубь веков. Докажем, что классика может быть современной, - добавил Муравицкий.



Театр «18+» существует уже порядка семи лет и позиционирует себя как территорию современной драматургии.



Следующий шаг — организация открытой площадки, которую будут «брать напрокат» молодые артисты. Их творческие инициативы станут рассматриваться на уровне концепции или эскиза. Если идею признают достойной, она попадёт на открытую площадку. Арт-лаборатория появится на улице 16-я Линия.



Юрий Муравицкий добавил, что дирекция театра задумалась о смене названия, так как надпись «18+» ассоциируется у зрителей с возрастным ограничением. Однако это название уже стало брендом, узнаваемым ростовчанами, и смена имени может плохо сказаться на деятельности театра.



Серьёзным нововведением станет организация попечительского совета. Пока он находится на стадии формирования, туда включат людей, которые захотят поддержать проект, в том числе финансово. Председателем совета станет основатель театра, предприниматель Евгений Самойлов.



Также произойдут некоторые изменения в структуре театра «18+». Вскоре здесь упразднят должность художественного руководителя. Теперь Юрий Муравицкий станет куратором проекта, который будет работать из Москвы. Дирекция театра надеется, что такие меры помогут им выбраться из кризиса, привлечь новых зрителей и заручиться финансовой поддержкой любителей искусства.



О том, что театр «18+» начал испытывать проблемы, стало известно в феврале 2019 года. Учреждение обходилось без рекламного бюджета, рассказывая о себе только в социальных сетях. Зал театра рассчитан примерно на 75-80 мест, которые, увы, не всегда были заняты. Так как учреждение является независимым, оно не может получать поддержку от государства. По словам худрука, недавно они начали диалог с донским министерством культуры и надеются, что смогут получать гранты на реализацию своих проектов.