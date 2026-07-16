Ремонт в таганрогской школе после атаки БПЛА завершат к 1 сентября
Ремонт в таганрогской школе после атаки БПЛА завершат к 1 сентября. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
Напомним, что инцидент произошел в марте 2025 года. Тогда после атаки дронов серьезно пострадало учебное заведения №26: повреждены фасад, кровля и оконные блоки.
С 30 марта на территории школы действовал режим ЧС, а учебный год ученикам и педагогам пришлось завершать в стенах другого учреждения.
Как рассказала глава города Светлана Камбулова, в настоящее время стоит принципиальная задача завершить все работы 1 сентября. Планируется, что обновленный объект сдадут 20 августа.