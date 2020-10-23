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Ректором Донского ГАУ стал профессор Владимир Федоров

Ректором Донского ГАУ стал профессор Владимир Федоров
Ректором Донского государственного университета назначен профессор Владимир Федоров. Доктор сельскохозяйственных наук ранее руководил вузом в статусе временно исполняющего обязанности. Приказ о назначении на должность подписала заместитель министра сельского хозяйства РФ Ольга Гагатова, сообщается на официальном сайте университета.

Ректор Донского ГАУ отметил слаженную работу коллектива университета и эффективную организацию образовательного процесса в вузе, не смотря на коронавирусную ситуацию в регионе. Также он выразил благодарность Правительству Ростовской области, региональному министерству сельского хозяйства и продовольствия за активное участи в жизни университета, поддержку в реализации проектов, направленных на развитие донского села, укрепление престижа и повышение привлекательности аграрных профессий.

Владимир Федоров подчеркнул, что приоритете на ближайшие годы наращивание научного потенциала, интеграция вуза с научными центрами и предприятиями реального сектора, существенный рост влияния Донского ГАУ на сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность региона через технологическое и кадровое обеспечение.

Будущий профессор окончил в 1981 году факультет ветеринарной медицины Донского сельскохозяйственного института. Он прошёл путь от ассистента до профессора, доктора наук, заведующего кафедрой. В 2003-2013 годах работах на должности по дополнительному профессиональному образованию и международным связям. В феврале 2020 года Владимир Федоров был назначен врио ректора Донского ГАУ.

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