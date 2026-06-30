Рекордное число хищных млекопитающих обнаружили в Ростовской области

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Ростовская область стала домом для рекордного числа хищных млекопитающих – 19 видов, что является наивысшим показателем за всю историю наблюдений в регионе. Об этом свидетельствуют последние данные специалистов Южного научного центра Российской академии наук (ЮНЦ РАН).Эксперты фиксируют значительные изменения в ареалах обитания как давно известных, так и совершенно новых для области видов. Эта динамика отражает активные процессы, происходящие в местной экосистеме.Одним из наиболее заметных событий стало активное расселение шакала. Столетие назад этого хищника на Дону не наблюдали, а сегодня он освоил практически всю территорию Ростовской области.Значительно выросла численность и частота встреч с выдрами. Так, в 2025 году исследователи смогли наблюдать целое семейство выдр в устье реки Цимла. В Шолоховском районе на протяжении нескольких лет успешно размножается семья, состоящая из четырёх особей.Регулярно стала появляться перевязка – редкий хищник из семейства куньих, занесенный в Красную книгу России. Если ранее её наблюдали лишь в отдельных районах, то теперь животное встречается практически по всей области, включая Ростов.Новым для региона стало появление енота-полоскуна. Его следы впервые были обнаружены в Азовском районе в 2024 году. Осенью 2025 года фотоловушки дважды зафиксировали этого хищника. Исследователи полагают, что в ближайшие годы енот-полоскун продолжит свое расселение вдоль Нижнего Дона и побережья Азовского моря.Ученые также отмечают расширение ареала обитания лесной куницы. Вид расселяется южнее нижнего течения Дона, осваивая искусственные лесные массивы. Устойчивая популяция лесной куницы уже сформировалась в Александровском лесу Азовского района.Помимо перечисленных видов, в Ростовской области по-прежнему обитают и другие хищные млекопитающие: волк, енотовидная собака, лисица, корсак, лесной хорёк, горностай, европейская норка, степной хорёк, американская норка, ласка, каменная куница, европейский барсук, лесной кот и рысь.