Региональный минсельхоз присоединился к проекту «МФЦ – общественные приемные органов власти и организаций»
Министерство сельского хозяйства Ростовской области присоединилось к проекту «МФЦ – общественные приемные органов власти и организаций». Он стал развитием пилотного проекта «Правовая помощь онлайн», реализация которого началась на Дону в 2018 году. Подписание трехстороннего соглашения состоялось 9 июля. Договор об участии в реализации проекта заключили «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ), Ростовское региональное отделением партии «Единая Россия» и министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.
В церемонии подписания соглашения приняли участие первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова и председатель комитета донского парламента по законодательству Александр Косачев.
– Сегодня очередной этап расширения проекта «Правовая помощь онлайн», и хорошо, что его новым участником, уже двадцатым по счету, становится министерство сельского хозяйства Ростовской области. Это своевременное решение, так как в этой сфере всегда много вопросов, особенно, у жителей сельских территорий. Уверена, что консультации по аграрной тематике будут востребованы у донских фермеров, – заявила Ирина Рукавишникова.
Председатель комитета Заксобрания Ростовской области по законодательству напомнил, что проект «Правовая помощь онлайн» воплощен в жизнь по инициативе Ирины Рукавишниковой. Александр Косачев отметил, что сенатор прилагает немалые усилия для его дальнейшего развития.
– На днях опыт реализации данного проекта был презентован представителям Департамента информационных технологий города Москвы. Мы видим, что проект вызывает интерес не только здесь, у жителей Ростовской области, но даже в столице. Для нас это очень ценно, поэтому Законодательное Собрание совместно с региональным Правительством продолжает активно заниматься этим направлением, привлекая все больше новых участников. Сейчас мы ведем переговоры еще с несколькими органами власти, как областными, так и федеральными. Уверен, что в ближайшем будущем проект «Правовая помощь онлайн» получит свой новый виток развития, – рассказал Александр Косачев.
Парламентарий отметил, что перечень вопросов, по которым будут проводиться консультации, затрагивает широкий спектр. К ним относятся вопросы в сфере растениеводства, животноводства, поддержки сельзохтоваропроизодителей, пищевой и перерабатывающей промышленности, мелиорации, земельных отношений и оборота земель сельскохозяйственного назначения, а также другие актуальные темы для предпринимателей, которые заняты в сфере сельского хозяйства.
– Сегодня важное событие, так как у наших аграриев, владельцев подсобных хозяйств появляется дополнительный механизм прямого взаимодействия с министерством. Им теперь не надо будет выезжать в Ростов или в районный центр. Можно записаться на прием удобным для себя способом и в назначенное время получить ответы на свои вопросы онлайн, – прокомментировал глава минсельхоза Ростовской области Константин Рачаловский.
Консультации планируют проводить каждые четные пятницы - вторую и четвертую, - с 11 до 13 часов. Информировать жителей муниципалитетов о возможности получения правовой помощи по конкретным вопросам будут общественные приемные партии «Единая Россия». На территории Ростовской области насчитываются 62 таких отделения.
Помимо министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области участниками проекта по проведению правовых консультаций онлайн являются 19 организаций и органов власти. В их числе МВД России, Роспотребнадзор, ФССП России, Росреестр, ПФР, минтруд области, министерство строительства области совместно с агентством жилищных программ, мининформсвязь области, ДИЗО Ростова-на-Дону, Ростовское региональное отделение Фонда социального страхования, прокуратура и нотариальная палата Ростовской области, ВУЗ ЮРИУ РАНХиГС и Ростовское региональное отделение «Ассоциации юристов России». По словам Ирины Рукавишниковой, в ближайшее время к проекту присоединятся представители Росгвардии. Кроме того, ведутся переговоры о расширении перечня консультаций с одним из участником - министерством труда и социального развития Ростовской области.
- Социальная тема очень значимая и всегда востребованная. Вопросы, касающиеся социальной поддержки, субсидий, материальной помощи, всегда вызывают интерес, - отметила сенатор Совфеда от Ростовской области. - Поэтому мы хотим, чтоб наше министерство социального развития расширило перечень таких консультаций.
Чтобы получить консультацию, нужно подать заявку на сайте helponline.donland.ru и выбрать ведомство или жизненную ситуацию, по которым необходима правовая помощь. Также у заявителей есть возможность указать удобную для них дату. Оформить заявку можно самостоятельно или обратиться за помощью в МФЦ. Профильные специалисты ведомства рассмотрят ее и подготовят ответ к указанному времени. Кроме того, получить консультацию можно непосредственно в МФЦ либо в другом удобном месте - для этого потребуется мобильный телефон или компьютер.