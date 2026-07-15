Речной порт Волгодонска продают на аукционе за 3,2 миллиарда рублей

Фото: Авито

Речной порт Волгодонска выставлен на аукцион за 3,2 миллиарда рублей. Сообщение о продаже появилось на популярной площадке объявлений в июле.Объект обладает всей необходимой инфраструктурой для обработки и отгрузки зерновой продукции, сыпучих грузов и пищевого масла. Порт способен принимать суда класса «река-море» с водоизмещением до 7 тысяч тонн и осадкой до 5 метров, что делает его важным логистическим узлом.На торги выставлена 100% доля в уставном капитале ООО «ВОЛГО-ДОН ПОРТ» – действующего портового оператора. Основной деятельностью компании является транспортная обработка грузов. Дополнительным преимуществом является наличие у общества лицензии на пассажирские автобусные перевозки. Стоит отметить, что доля в уставном капитале обременена залогом.Порт расположен на территории речного порта Волгодонска, в непосредственной близости от Цимлянского водохранилища и Волго-Донского судоходного канала. Его стратегическое месторасположение между крупными городами Ростовом-на-Дону и Волгоградом, а также прямой железнодорожный подъезд и выход к Азово-Черноморскому бассейну обеспечивают превосходные логистические возможности.Торги пройдут в электронной форме. Заявки на участие принимаются до 24 июля 2026 года.