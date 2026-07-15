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Речной порт Волгодонска продают на аукционе за 3,2 миллиарда рублей

Речной порт Волгодонска продают на аукционе за 3,2 миллиарда рублей
Речной порт Волгодонска выставлен на аукцион за 3,2 миллиарда рублей. Сообщение о продаже появилось на популярной площадке объявлений в июле.

Объект обладает всей необходимой инфраструктурой для обработки и отгрузки зерновой продукции, сыпучих грузов и пищевого масла. Порт способен принимать суда класса «река-море» с водоизмещением до 7 тысяч тонн и осадкой до 5 метров, что делает его важным логистическим узлом.

На торги выставлена 100% доля в уставном капитале ООО «ВОЛГО-ДОН ПОРТ» – действующего портового оператора. Основной деятельностью компании является транспортная обработка грузов. Дополнительным преимуществом является наличие у общества лицензии на пассажирские автобусные перевозки. Стоит отметить, что доля в уставном капитале обременена залогом.

Порт расположен на территории речного порта Волгодонска, в непосредственной близости от Цимлянского водохранилища и Волго-Донского судоходного канала. Его стратегическое месторасположение между крупными городами Ростовом-на-Дону и Волгоградом, а также прямой железнодорожный подъезд и выход к Азово-Черноморскому бассейну обеспечивают превосходные логистические возможности.

Торги пройдут в электронной форме. Заявки на участие принимаются до 24 июля 2026 года.
Фото: Авито
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