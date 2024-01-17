Реанимация дежурит рядом с заводом в Шахтах, где прогремел взрыв и начался пожар
К полиэфирному заводу в Шахтах прибыли медики. Реанимация дежурит рядом с местом пожара.
Информации о пострадавших или погибших пока нет. Однако врачи готовы оказывать медпомощь в случае необходимости.
Взрыв на полиэфирном заводе «Авангард» в переулке Якутском прогремел 17 января около 11:30. Затем со стороны предприятия повалил густой черный дым. Судя по тому, что его видно даже из соседних поселений, площадь пожара немалая.
Причины ЧП и другие подробности станут известны позже.