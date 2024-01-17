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Реанимация дежурит рядом с заводом в Шахтах, где прогремел взрыв и начался пожар

Реанимация дежурит рядом с заводом в Шахтах, где прогремел взрыв и начался пожар
К полиэфирному заводу в Шахтах прибыли медики. Реанимация дежурит рядом с местом пожара.

Информации о пострадавших или погибших пока нет. Однако врачи готовы оказывать медпомощь в случае необходимости.

Взрыв на полиэфирном заводе «Авангард» в переулке Якутском прогремел 17 января около 11:30. Затем со стороны предприятия повалил густой черный дым. Судя по тому, что его видно даже из соседних поселений, площадь пожара немалая.

Причины ЧП и другие подробности станут известны позже.
Фото: Rostov.ru.
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