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Разыскиваемого на Дону жителя Ставрополья нашли живым

Разыскиваемого на Дону жителя Ставрополья нашли живым
Жителя Ставропольского края, которого разыскивали в Ростовской области, нашли живым. Николай Димитриев пропал 2 июля, когда вышел из дома в станице Каменнобродской.

Обеспокоенные родственники мужчины обратились за помощью к волонтерам. Когда появилась версия, что Николай мог отправиться в донской регион, к поискам подключились местные добровольческие отряды.

К счастью, жителя Ставрополья удалось разыскать и вернуть домой. Где именно он пропадал, неизвестно.
Фото: Лиза Алерт
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