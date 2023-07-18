Разыскиваемого на Дону жителя Ставрополья нашли живым

Фото: Лиза Алерт

Жителя Ставропольского края, которого разыскивали в Ростовской области, нашли живым. Николай Димитриев пропал 2 июля, когда вышел из дома в станице Каменнобродской.Обеспокоенные родственники мужчины обратились за помощью к волонтерам. Когда появилась версия, что Николай мог отправиться в донской регион, к поискам подключились местные добровольческие отряды.К счастью, жителя Ставрополья удалось разыскать и вернуть домой. Где именно он пропадал, неизвестно.