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Разрушенные этажи после атаки БПЛА в доме в Левенцовке демонтируют

Разрушенные этажи после атаки БПЛА в доме в Левенцовке демонтируют
Разрушенные этажи после атаки БПЛА в доме в Левенцовке демонтируют. Об этом сообщил глава Ростова Александр Скрябин на встрече с губернатором Юрием Слюсарем.

Напомним, происшествие случилось еще в начале года. На многоэтажку на Еременко упали осколки БПЛА. В результате произошел пожар. На место прибыли экстренные службы. Людей эвакуировали.

К сожалению, один человек погиб. Жителей на время ремонта и техобследования разместили в маневренный фонд. После заключения эксперта стало известно, что верхние этажи ремонту не подлежат. Их демонтируют.

Застройщик предложит жителям квартиры в том же районе — в других домах. Средние и нижние этажи будут реконструированы и отремонтированы, чтобы люди смогли вернуться в свои квартиры.

Жилье, которое можно восстановить, застройщик отремонтирует. Если же обследование покажет, что ремонт невозможен, компания обеспечит жильцам новые квартиры.
Фото: Юрий Слюсарь
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