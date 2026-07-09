Разрушенные этажи после атаки БПЛА в доме в Левенцовке демонтируют
Разрушенные этажи после атаки БПЛА в доме в Левенцовке демонтируют. Об этом сообщил глава Ростова Александр Скрябин на встрече с губернатором Юрием Слюсарем.
Напомним, происшествие случилось еще в начале года. На многоэтажку на Еременко упали осколки БПЛА. В результате произошел пожар. На место прибыли экстренные службы. Людей эвакуировали.
К сожалению, один человек погиб. Жителей на время ремонта и техобследования разместили в маневренный фонд. После заключения эксперта стало известно, что верхние этажи ремонту не подлежат. Их демонтируют.
Застройщик предложит жителям квартиры в том же районе — в других домах. Средние и нижние этажи будут реконструированы и отремонтированы, чтобы люди смогли вернуться в свои квартиры.
Жилье, которое можно восстановить, застройщик отремонтирует. Если же обследование покажет, что ремонт невозможен, компания обеспечит жильцам новые квартиры.