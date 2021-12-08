Размер имеет значение: в Ростове проходит выставка исторических фигур в миниатюре

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В Ростовском областном музее краеведения проходит выставка «История в миниатюре». Здесь представлены оловянные фигурки разных эпох, культур, выставленные в самых различных мизансценах. Во время знакомства с обширной коллекцией можно узнать о том, как же выглядел дом «весьма неблагородных девиц» и армия какой страны была «иконой стиля» эпохи наполеоновских сражений.Из-за огромной любви моделистов к военной истории львиная доля экспозиций выставки - армии наполеоновских войн и периода Великой Отечественной войны. Кроме того, на выставке можно заметить римских гладиаторов и легионеров, средневековых викингов и русичей, а также польских крылатых гусаров.- Представьте только, насколько кропотливая была проведена работа, - обращает внимание Михаил Долгопольский, научный сотрудник культурно-просветительского отдела. - При создании фигурок учитывается даже то, как при движении образуется складка на обмундировании воина. Работа с цветом и стилем униформы или доспехов тоже важна, само собой. Однако важнее знать нарушения, отклонения от уставных правил в той или иной армии, в то или иное время. Кстати, армия Наполеона была самой нарядной в свое время. Красота войска считалась одним из главных преимуществ, и в этом плане французы стали своеобразной иконой стиля.Военная история в миниатюре состоит не только из сражений. Как пример - терракотовая армия китайского императора Цинь Шихуанди, вошедшего в историю Китая как объединитель китайских земель. Именно при нем было начато строительство Великой Китайской Стены, которая должна была оградить Китай от набегов варварских племен с севера. После смерти императора его охранниками в загробном мире стали вылепленные копии солдат его войска.- У каждого терракотового воина свое уникальное лицо: очевидно, моделями для них стали реальные люди, - подчеркивает Михаил.В центре зала внимание привлекает копия дома плотских утех. Дамы в роскошных платьях флиртуют с казаками. Примечательно, что на композиции присутствуют представители популярных на то время «профессий». Вот так можно немного отвлечь свой взгляд от воинствующих правителей и подчиненных солдат.Невозможно пройти мимо фигурок рыцарей-крестоносцев. Один из них изображен верхом на лошади в невероятно антуражном облачении. Глядя на эту композицию, проникаешься мистичностью и масштабами крестовых походов. Рядом с пафосными в какой-то мере рыцарями стоят люди без обмундирования. Они здесь не просто так. Вопреки расхожему мнению, армия крестоносцев состояла отнюдь не из рыцарей. Нет, они, конечно, были, но, скорее, в меньшинстве. В походы чаще всего шли крестьяне, бродяги, женщины и дети.Достаточно войны, пора перенестись в вестерн или, скажем, в фэнтези. В центре зала расположены несколько привлекающих внимание экспонатов. Одним из них стал полюбившийся миру пират. Капитан Джек Воробей - легендарный пират семи морей, а также известный авантюрист Карибского моря. Из подписи следует, что создатели фигурки вдохновились одной из частей саги, а именно - «Пираты Карибского моря: На странных берегах». Выполнен Воробей реалистично, кажется, что он вот-вот скажет: «Перестаньте дырявить мой корабль!».Следующая остановка - сага о Ведьмаке. В коллекции есть две фигурки - Геральт и Цири. Основная работа Геральта из Ривии - за деньги уничтожать опасных чудовищ и монстров. Он занимался этим ровно до тех пор, пока в его жизни не появилась маленькая девочка по имени Цирилла. В это же время начинается война между северными королевствами и южной империей Нильфгаард. Геральт пытается спасти от королей и магов юную Цири.Ну и напоследок внимание стоит уделить композиции Дикого Запада. Коренные американцы на каньонах, шахты черных золотоискателей, огромные кедры и ковбои. Все это напоминает, скорее, сцену из какого-нибудь приключенческого фильма.Для посетителей музея, ростовчан и гостей города выставка дает редкий шанс увидеть настоящее чудо собственными глазами. Ведь по фотографии практически невозможно оценить атмосферу и художественное мастерство представленных экспонатов.