Разбитая плитка и дыры в тротуарах: фоторепортаж с центральных улиц Ростова

Центральные улицы Ростова очень колоритны. Однако, кроме городской архитектуры, выполненной мастерами в разных стилях и эпохах, разнородностью отличаются и тротуары. Прогулявшись по переулкам и пешеходным зонам главных улиц, журналист Rostov.ru выявил проблемы с качеством дорожных плиток.Несколько лет назад в донской столице готовились к чемпионату мира-2018: облагораживали парки, ремонтировали дороги, в том числе и перекладывали плитку. Местные жители долгое время испытывали дискомфорт в передвижениях из-за частых работ на тротуарах. Спустя два года покрытие пешеходных зон сменили уже несколько раз. И в настоящее время такие центральные улицы, как Большая Садовая, Станиславского, переулок Семашко, выглядят до сих пор неухоженными.Одна из проблем, которая есть на тротуарах сегодня, - разноцветные и разноформенные блоки. От такой визуальной «красоты» начинает рябить в глазах. Так, большие и мелкие разноцветные плитки рассыпаны в непонятных узорах на пешеходном переходе Большой Садовой, возле здания администрации. Может быть, «дизайнеры» хотели создать имитацию вымощенных европейских дорожек? Но, стоит признаться, у них это не получилось.Похожая ситуация происходит сейчас на пересечении Семашко и Темерницкой. Видимо, работники не раз пытались решить проблему с обвалившимся тротуаром возле дороги, поэтому данный участок заложили разными по цвету и размеру плитками, оставшимися после очередного ремонта.Также на дорожках часто встречаются треснувшие блоки. Например, в Покровском сквере тропинка для пешеходов, которая тянется вдоль Большой Садовой, с одной стороны вся сломана. По наблюдениям журналиста, прохожие часто прибиваются к ровному краю тротуара, чтобы не идти по ямам и не спотыкаться через неровности.На другом участке Садовой, возле здания Представительства Президента РФ в Южном федеральном округе, работники совместили большую и маленькую плитки примерно пополам, разделив тротуар вдоль. При этом крупные блоки уже треснули и образовали небольшие провалы, которые со временем могут стать глубже.Кроме того, в центре Ростова есть много участков, где тротуарная плитка лежит неровно, имеет сколы по краям и большие пустые щели между собой. В эти углубления во время сильных дождей заливается вода. Она вызывает подмывание грунта и позволяет блокам свободно двигаться и сползать вниз. Например, так раскололся постоянно оживлённый перекрёсток Семашко и Садовой. От углового магазина тротуар пошёл волнами вдоль переулка к набережной.У входа на Центральный рынок со стороны Семашко пешеходная часть постоянно страдает от порывов труб, аварий и мелких ЧП. Из-за подобных инцидентов рабочим приходится снимать и заново укладывать тротуарную плитку. Неудивительно, почему она всегда в плохом состоянии. Никто не хочет ремонтировать проблемный участок на совесть, ведь в скором времени снова придётся его ломать. Вот так сейчас выглядит территория возле фруктовых и овощных палаток.Если свернуть на улицу Станиславского, можно также увидеть необычный городской ландшафт. Совсем недавно здесь закончили ремонт дорог и трамвайных путей. Но уже на некоторых участках тротуаров не хватает плиток. Так, у дома № 75 на Станиславского куда-то пропало несколько блоков возле бордюра. Теперь там яма с песком.Иногда в Ростове посреди тротуара можно встретить декоративные «островки». Вместо того чтобы посадить в них растение или сделать клумбу, их оставляют пустовать. Такая «песочница» располагается напротив бывшего кинотеатра «Ростов», в створе переулка Университетского и улицы Садовой.И наконец, нельзя не обратить внимание на водостоки, которые разделяют пешеходные дорожки поперёк. Новые тротуары плохо справляются с отведением воды. Это связано с тем, что составные части стоков иногда расположены криво. Вода может вытекать через щели или оставаться в этих углублениях, даже если там нет мусора. К примеру, около отделения Сбербанка на улице Большой Садовой, 104 обвалилась плитка, а вместе с ней - водосток. На тротуаре образовалась яма, которая уже начинает забиваться листьями и мусором. С очередным дождём эта грязь поднимется и потечёт по проезжей части и пешеходной зоне.Так, недавно отремонтированные пешеходные зоны в центре Ростова снова нуждаются в обновлении тротуарной плитки. Почему так быстро портятся дорожки, неизвестно. Но местным жителям среди пыли, грязи и развалин приходится жить и ходить каждый день.