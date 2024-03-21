Расстрелявший бойца СВО в Батайске останется в СИЗО до мая
Ленинский районный суд Ростова продлил меру пресечения мужчине, подозреваемому в покушении на убийство бойца спецоперации. Азар Гусейнов проведет в СИЗО еще полтора месяца.
ЧП случилось 3 сентября 2023 года в городском парке Батайска. В ту ночь 28-летний Вячеслав гулял с девушкой. Один из прохожих подошел к паре и завязал разговор. Слово за слово, и возник конфликт. Через некоторое время из кафе вышла толпа мужчин и набросилась на парня. По версии следствия, Азар расстрелял Вячеслава в упор из травматического оружия.
Боец чудом отбился от нападавших и обратился за медпомощью в больницу. У парня диагностировали порядка пяти огнестрельных и ушибленных ран, а также ряд других травм.
Задержать главного подозреваемого удалось 8 сентября. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Пока ведется расследование, Гусейнова поместили в следственный изолятор. Там он останется как минимум до 3 мая.