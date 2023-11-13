Расстрелявший бойца СВО в Батайске останется в СИЗО до конца ноября
Ленинский районный суд Ростова продлил меру пресечения мужчине, расстрелявшему бойца спецоперации. Араз Гусейнов останется под стражей еще на месяц, до 30 ноября.
Происшествие случилось 3 сентября в городском парке Батайска. В ту ночь 28-летний Вячеслав гулял с девушкой. В какой-то момент у него возник конфликт с прохожим. Вскоре к ним подошла толпа мужчин, которая набросилась на парня. Один из них расстрелял Вячеслава в упор из травматического оружия. Бойцу спецоперации удалось отбиться и убежать. Он обратился за медпомощью в больницу. У парня диагностировали порядка пяти огнестрельных и ушибленных ран, а также ряд других травм.
Через несколько дней стрелка задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Суд отправил мужчину на время расследования в СИЗО. Там он находился до 30 октября, теперь срок его нахождения там продлится еще на один месяц.
Кроме того, правоохранители разыскивают остальных участников конфликта. Будут ли на них возбуждены дела, пока не известно.