Расплескали бензин и забыли: в частном доме Донецка произошёл пожар



Компания молодых людей в Донецке разлила в доме бензин и забыла про него. Из-за этого 24 февраля в помещении произошёл пожар. Инцидент случился на улице Хуторской около 18:30.



Как сообщает собственный источник Rostov.ru, компания парней отмечала День защитника Отечества. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Хозяин, разозлившись, расплескал по комнатам бензин. Через какое-то время конфликт был улажен, а про бензин все забыли.



Кто-то из компании, судя по всему, закурил, и из-за этого здание быстро вспыхнуло. На место пожара выехали семь человек личного состава и три единицы техники. В результате ЧП оказалось уничтожено три жилых комнаты и часть крыши.



