Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Расплескали бензин и забыли: в частном доме Донецка произошёл пожар

Расплескали бензин и забыли: в частном доме Донецка произошёл пожар
Компания молодых людей в Донецке разлила в доме бензин и забыла про него. Из-за этого 24 февраля в помещении произошёл пожар. Инцидент случился на улице Хуторской около 18:30.

Как сообщает собственный источник Rostov.ru, компания парней отмечала День защитника Отечества. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Хозяин, разозлившись, расплескал по комнатам бензин. Через какое-то время конфликт был улажен, а про бензин все забыли.

Кто-то из компании, судя по всему, закурил, и из-за этого здание быстро вспыхнуло. На место пожара выехали семь человек личного состава и три единицы техники. В результате ЧП оказалось уничтожено три жилых комнаты и часть крыши.

Расплескали бензин и забыли: в частном доме Донецка произошёл пожар

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.