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Раненный в зоне СВО боец из Ростовской области скончался, находясь дома на реабилитации

Раненный в зоне СВО боец из Ростовской области скончался, находясь дома на реабилитации
Раненный в зоне спецоперации боец из Гуково скончался, находясь в отпуске на реабилитации. 35-летнего Бориса Ковалева серьезно ранили в ходе выполнения боевой задачи. Информацию об этом Rostov.ru сообщила подруга бойца.

Борис отправился в зону спецоперации в качестве добровольца. В первый раз он заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и смог вернуться к родным летом 2023 года. Спустя некоторое время боец продолжил отдавать долг Родине и выступал в качестве штурмовика-разведчика в составе батальона «Енисей».

Однако вскоре мужчина получил осколочное ранение всего тела. Тогда военнослужащего отправили на лечение в госпиталь, а затем ему удалось вернуться в Гуково, чтобы реабилитироваться и восстановить силы.

- В один из дней его сердце остановилось. Предварительно, Боря умер от сердечной недостаточности, - добавила женщина.

Вспоминая бойца, друзья отзываются о нем как о добром, честном человеке, который никогда не оставит людей в беде. Для родных смерть Бориса – невосполнимая утрата.

Похороны военнослужащего состоялись 13 февраля на кладбище БШУ. Предать земле погибшего пришли самые близкие. Его проводили со всеми почестями под залпы почетного караула на аллее Славы.
Фото: Rostov.ru
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