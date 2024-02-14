Раненный в зоне СВО боец из Ростовской области скончался, находясь дома на реабилитации

Фото: Rostov.ru

Раненный в зоне спецоперации боец из Гуково скончался, находясь в отпуске на реабилитации. 35-летнего Бориса Ковалева серьезно ранили в ходе выполнения боевой задачи. Информацию об этом Rostov.ru сообщила подруга бойца.Борис отправился в зону спецоперации в качестве добровольца. В первый раз он заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и смог вернуться к родным летом 2023 года. Спустя некоторое время боец продолжил отдавать долг Родине и выступал в качестве штурмовика-разведчика в составе батальона «Енисей».Однако вскоре мужчина получил осколочное ранение всего тела. Тогда военнослужащего отправили на лечение в госпиталь, а затем ему удалось вернуться в Гуково, чтобы реабилитироваться и восстановить силы.- В один из дней его сердце остановилось. Предварительно, Боря умер от сердечной недостаточности, - добавила женщина.Вспоминая бойца, друзья отзываются о нем как о добром, честном человеке, который никогда не оставит людей в беде. Для родных смерть Бориса – невосполнимая утрата.Похороны военнослужащего состоялись 13 февраля на кладбище БШУ. Предать земле погибшего пришли самые близкие. Его проводили со всеми почестями под залпы почетного караула на аллее Славы.