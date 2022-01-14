Раков ждут проблемы на работе, а Скорпионам нужно отложить поездки: гороскоп на неделю
Астрологи пророчат тяжелую рабочую неделю для всех знаков Зодиака. Не все замыслы и планы воплотятся в жизнь - будет сложно отстоять свою точку зрения без конфликтных ситуаций. Чтобы пережить непростой период, нужно запастись выдержкой и быть готовым к трудностям. Главное - помнить, что все трудности можно преодолеть. Подробный прогноз для всех знаков Зодиака составила астролог Антонина Кариер.
♈ Овен — у вас грандиозные замыслы, но быстро, с применением силы и влияния, они не реализуются. Необходимы дипломатия и подарки.
♉ Телец — хорошее время для работы над ошибками, для внесения свежей информации в уже подготовленные материалы и внедрения новых инструментов для инфопространства.
♊ Близнецы — на этой неделе сложно отстоять собственные интересы, но возможно. Важно без суеты подготовиться документально, информационно и привести в порядок мысли.
♋ Рак — нахождение в накаленной обстановке. Почувствуете недопонимание и давление со стороны партнера, от старших товарищей. Сложно договориться с людьми.
♌ Лев — «Тише едешь - дальше будешь». Спешка совсем не нужна, лучше продумайте детально свои действия, проанализируйте происходящее, позаботьтесь об аргументах, подкрепляющих вашу правоту.
♍ Дева — берегите свою нервную систему, так как будут поводы для психического напряжения. Волнения на фоне личной жизни и рабочих процессов.
♎ Весы — потребуется выдержка при решении важных вопросов. Возможно, сроки «поджимают», а работа не завершена. Но ускорить процесс вряд ли получится.
♏ Скорпион — на 19 января не планируйте важных переговоров и поездок - возможны конфликты. Тратить деньги не спешите - некоторые дорогие приобретения могут разочаровать в дальнейшем.
♐ Стрелец — будьте готовы встретиться с нежеланием принять ваши предложения и поступки третьими лицами. В некоторой степени это из-за скорости восприятия информации и из-за косности мышления.
♑ Козерог — возможно, вы все делаете правильно и во благо, но у окружающих и тех, с кем контактируете, будет иное мнение. Придется рассчитывать только на собственные силы.
♒ Водолей — не спешите давать обещания, не принимайте скоропалительные решения и не сообщайте о них. Возьмите тайм-аут на размышления.
♓ Рыбы — с одной стороны, полет фантазии необходим вам для творчества. Но при этом спутанные мысли, неточность в суждениях, высказываниях и формулировках могут подпортить общение с окружающими людьми.