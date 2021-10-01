Раков ждут конфликты в семье, а Львам нужно быть осторожнее на дорогах: гороскоп на неделю
Эмоциональное напряжение и риск попасть в аварию — такой будет эта неделя для представителей знаков Зодиака. Одним нужно будет сконцентрировать все мысли на достижении цели, в то время как другим нужно остановить мгновение и выдохнуть. Какой будет эта неделя, рассказала астролог Антонина Кариер.
♈ Овен — руководствуясь стремлением получить мгновенный результат и оказывая моральное давление на коллектив, можете наговорить много лишнего.
♉ Телец — старайтесь отслеживать свои высказывания и действия. В спешке и из-за желания привлечь к себе внимание можете ухудшить положение дел.
♊ Близнецы — активный интерес к творчеству, азартным играм, желание посетить кино или театр. Дети вступают в конфронтацию с родителями.
♋ Рак — нарастает градус недовольства в семье: это заметно не только в межличностных отношениях, но и по работе бытовой техники, электроники — может не выдержать. Берегите конечности от повреждения.
♌ Лев — есть вероятность дерзкого поведения автолюбителей на этой неделе, будьте внимательны и соблюдайте скоростной режим. А некоторые ваши фразы или интонация могут послужить причиной ссоры с близкими.
♍ Дева — возможно, вам придется отстаивать свои имущественные интересы. В вопросах заработка: как быстро можете получить, также быстро и потратить деньги.
♎ Весы — все сейчас в ваших руках: если хотите получить блестящий результат, не делегируйте обязанности, ключевые и ответственные задачи выполняйте самостоятельно.
♏ Скорпион — ваш пытливый ум выведет на белый свет все тайны, чужие спрятанные дефекты и ошибки.
♐ Стрелец — отпустите мысли в свободное плаванье — они принесут вам жемчужину, сгенерируют что-то новое или в давно известном старом отыщут изюминку.
♑ Козерог — четкий план, продуманные формулировки, железобетонные аргументы и напор, все это — залог вашей победы.
♒ Водолей — интерес делиться и получать знания. Важно, чтобы не возникло информационное пресыщение. Возникают мысли о культурном отдыхе за пределами дома.
♓ Рыбы — от вас ждут поддержки и помощи. Сможете пролить свет в финансовых аферах или выявить поддельные документы.