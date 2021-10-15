Раков ждут конфликты в семье, а Девам не стоит одалживать денег: гороскоп на неделю
Очередная неделя будет наполнена решением проблем в семье и на работе. Важно сосредоточить свои силы на развитии и созидании, помириться с близкими, а может, даже и начать новое дело, которое будет перспективным и прибыльным. Подробный прогноз для представителей знаков Зодиака подготовила Антонина Кариер.
♈ Овен — чтобы не разрушить отношения с коллективом, направьте энергию на решение накопившихся производственных вопросов. Ваши предложения будут услышаны, если их аргументированно изложить.
♉ Телец — работа, заботы... Захочется побаловать себя обновками, приятными вещицами или расслабляющими оздоровительными процедурами.
♊ Близнецы — вас могут вовлекать в конфликтные ситуации, но лучше направьте внимание на созидание и развитие, на помощь коллегам и обмен информацией.
♋ Рак — могут возникнуть разногласия с членами семьи и партнерами. В качестве разгрузки показана физическая работа, ремонт или покупка новой мебели, благоустройство дома.
♌ Лев — возможно, возникнут обстоятельства, при которых вы проявите свое волевое решение или используете свой авторитет. Какие бы инструменты не задействовали, результат гарантирован!
♍ Дева — актуальна тема финансов: расход и доход. Нежелательно одалживать, покупать сразу первую понравившуюся вещь.
♎ Весы — планеты поддерживают начинания и сулят удачу в переговорах, юридических вопросах, поездках и мероприятиях образовательного направления.
♏ Скорпион — «все тайное станет явным» - все, что происходит у вас за спиной, откроется. Если вам необходимо «продавить» какой-то вопрос, достаточно вашего намерения и уверенности в голосе.
♐ Стрелец — благоприятна неделя для запуска новых проектов, приобретения украшений или дорогих вещей, грамотного распоряжения финансами.
♑ Козерог — на этой неделе все свои силы бросите на достижение намеченной цели и достигните ее! От практической деятельности получите материальное и моральное удовлетворение.
♒ Водолей — неделя располагает к отдыху, различным поездкам и покупкам. Какие бы настроения не витали вокруг вас, все разрешится благополучно.
♓ Рыбы — вас могут пытаться обмануть или выманить крупную сумму денег. Не поддавайтесь на манипуляции. Возникшие трудности помогут решить красиво оформленный презент, стильная вещица, комплимент или лесть.